طائرات الاحتلال تقصف منزل عائلة عاشور في رفح جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عاشور، في حي النصر شمالي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عنه شهداء وجرحى .

وقالت مواقع فلسطينية، إن شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق مدينة رفح .

وكان وقع انفجار شديد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل قليل، وقبل ساعات تواجد حشد كبير للدبابات والمدرعات الإسرائيلية على الحدود مع جنوب غزة.

وكان اللواء احتياط إسحاق بريك في جيش الاحتلال، صرح أنه على إسرائيل إعلان انتهاء الحرب في غزة ، مؤكدا: لقد أخرجنا قواتنا من هناك، ولا توجد أي قوة يمكنها أن تدمرهم نهائيا، واجتياح رفح لن يساعدنا ، لقد خسرنا.