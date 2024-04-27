إنقاذ ثلاثة مواطنين من الغرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء وعمليات البحث عن مفقودين مستمرة

أعلن الدفاع المدني، أنّ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، تمكنوا من إنقاذ مواطنين اثنين من الغرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء- بيروت بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.

كما تمكنوا من إنقاذ غريق ثالث وهو في حال حرجة.

توازيا، يواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل برا وبحرا في محاولة للعثور على شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.