"حزب الله": هاجمنا بالمسيّرات والصواريخ مقرّ القيادة العسكرية بالمنارة وتموضع قوات تابعة للواء غولاني

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا شن مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت 27-4-2024، هجومًا مركّبًا بالمسيّرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقرّ القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني، وأصابوه بشكل مباشر".

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