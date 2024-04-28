غرقت جنينها في جردل .. قرار قضائي جديد بشأن موظفة كول سنتر بشركة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الدهشان، الأحد، تأجيل محاكمة موظفة كول سنتر بإحدى الشركات الخاصة، في لاتهامها بقتل طفلها الجنين، لجلسة 27 مايو، للاطلاع.

وجهت النيابة العامة للمتهمة "بسمة. ه"- عاملة كول سنتر، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 15399 لسنة 2023 جنح إمبابة، كلي شمال الجيزة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة لأنها في يوم 24 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، قتلت الطفل المجني عليه "نجلها حديث الولادة " عمداً مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها به سفاحاً، وأعدت لذلك الغرض مخططاً إجرامياً، بأن توارت مخفية أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى أنفذت مخططها المعد سلفاً بإحضار وعاء غمرته بالمياه، ونبذت الطفل به حتى تيقنت من وفاته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قسم شرطة إمبابة بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده، بعثورهم ملقاه بجانب الرصيف أمام سنترال الوراق بشارع ترعة السواحل أرض الجمعية بنطاق دائرة القسم.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ، بالفحص تبين، وجود طفل حديث الولادة ملقاة على الأرض أمام سنترال الوراق والطفل متوفى وبه الحبل السري.

بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، أمكن تحديد هوية المتهمة وتم ضبطها ومواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة بحق الطفل خشية فضح أمرها.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن المتهمة حملت سفاحاً، وأخفت أمرها عن أهليتها حملها، فتوجهت إلى المرحاض، ووضعت حملها بإنجاب طفلها وخشية من افتضاح.

وأوضحت التحريات أن المتهمة بعد أن وضعت جنيها ثم قامت بوضعه داخل إناء وغمرته بالمياه، ووضعت بداخله حتى تيقنت من مفارقته الحياة، لتضع جثمانه بأحد الأكياس البلاستيكية، وتغادر مسكنها مستقلة دراجة آلية، وفي غفلة من قائدها ألقت بالكيس وجثمان طفلها بداخله بالطريق العام، وفي ضوء التحريات انتقل إلى حيث أيقن تواجدها، وأبصرها فضبطها، وأعزي قصدها من ارتكاب الواقعة قتل طفلها - الذي أنجبته سفاحاً - عمداً.

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت قرارها السابق.