خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن واستقرار السلع الأساسية وزيادة الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن، بينما تباينت تحركات أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأرز والفول واللحوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات