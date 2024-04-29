ماكرون: الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءا من النقاش الدفاعي الأوروبي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءا من النقاش الدفاعي الأوروبي. واشار في حديث مع مجموعة "إبرا" الصحفية المحلية في فرنسا، الى إنه من أجل الحصول على آلية "دفاع أوروبي موثوق بها" يجب تجاوز آليات الحماية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي بالفعل. وأضاف "قد يعني ذلك نشر دروع مضادة للصواريخ، لكن علينا أن نتأكد من أنها ستصد كل الصواريخ وستحول دون استخدام الأسلحة النووية".
واردف ماكرون "أنا أؤيد فتح هذه المناقشات التي يجب أن تشمل الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والنووية لمن يملكونها أو من لديهم أسلحة نووية أميركية على أراضيهم".
وترتكز عقيدة فرنسا على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا في حالة تعرض مصالحها الحيوية للتهديد، لكن ماكرون قال إنه منفتح على إعطاء "بعد أوروبي" أكثر لهذه المصالح.
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