بايدن ونتانياهو ناقشا جهود الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض، في بيان إن "الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجهود الجارية لإطلاق سراح الاسرى والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، مشيرا الى ان "بايدن أكد في الاتصال الهاتفي مع موقفه الواضح من قضية رفح. كما أكد التزامه بأمن إسرائيل بعد التصدي للهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل".

وكشف البيت الأبيض أن "بايدن ونتانياهو بحثا أيضاً زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال الاستعدادات لفتح معابر جديدة شمال القطاع بداية من هذا الأسبوع"، موضحا أن "بايدن شدد على ضرورة استدامة هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".