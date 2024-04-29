الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية لتعزيز دورها في التنمية المستدامة

ياسر رشاد - القاهرة -

احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار"الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع".

ويهدف شعار الاحتفال هذا العام إلى تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق مستقبل مستدام في جميع أرجاء العالم، وكذلك إيجاد سُبل لمواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا الاحتفال السنوي بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.

وتضمن الاحتفال عدة جلسات عمل تناقش جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز الملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الجمعية الأمريكية العربية للملكية الفكرية في دعم الابتكار والإبداع لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

كما تناقش الفعالية، محورا حول استراتيجية الملكية الفكرية باعتبارها خطوة على طريق التنمية المستدامة، ودور الملكية الفكرية الرائد في تعزيز التنمية المستدامة.

وتتضمن المناقشات كذلك محورا حول الملكية الصناعية ودورها الرائد في تعزيز التنمية المستدامة، واستخدام الملكية الفكرية كأداة لتعزيز التنمية المستدامة في الأوساط الجامعية والمراكز البحثية، إلى جانب تعزيز ودعم أنظمة الابتكار لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وتشتمل المناقشات أيضا على محور بعنوان "دور حماية الصناعات الإبداعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، وآخر حول دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتم خلال الاحتفالية عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.

يذكر أن جامعة الدول العربية وإيمانا منها بأهمية الحفاظ على الملكية الفكرية في كافة قطاعاتها، فقد أنشأت وحدة للملكية الفكرية والتنافسية لتحقيق هذا الغرض.

وفي سياق متصل دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، أسواق المال العربية إلى الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه والاستفادة منه.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه بورصة قطر تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد في مستهلها بجهود دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر، مذكرا أن قطر تستضيف أيضا الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بما يعكس حرصها على تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدولية في إطار جامعة الدول العربية.