تمّ بناءً على قرار وزير الصّحة العامّة، وبعد الكشف الميداني الّذي قام به مراقبو وزارة الصّحة، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء ​صور​ الدكتور وسام غزال، وبمؤزارة من مكتب أمن الدولة في صور، إقفال عيادتَي تجميل في منطقتَي الشهابية والحوش، بسبب قيامهما بأعمال طبيّة مخالفة للقانون من دون حيازة التّرخيص القانوني الملزم من قِبل وزارة الصّحة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة أقفلت عيادتَي تجميل في الشهابية والحوش- صور لقيامهما بأعمال طبية مخالفة للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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