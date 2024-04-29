عز الدين: إسرائيل تفوقت على نفسها في الاجرام والتوحش والمجتمع الدولي تفوق على نفسه ايضا نفاقًا وكذباً

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عزالدين، أن "أهل الجنوب والثنائي الوطني وطيف واسع من القوى السياسية والشعبية اللبنانية متمسكون بخيار الدفاع عن النفس في وجه اي اعتداء اسرائيلي على لبنان وهو ما أكد عليه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في أكثر من مناسبة".

واعتبرت عز الدين، خلال كلمة ألقتها في الجامعة الاسلامية بدعوة من " صف المشاركة المدنية"، أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب والنساء في لبنان في الا أنهم لم يتوقفوا عن المبادرة في مختلف المجالات خاصة في مجال التكنولوجيا، مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة العمل من أجل بناء البيئة التي تسمح للشباب وللنساء بتحقيق إمكاناتهم".

ورأت أن "الحراك الطالبي في الجامعات الاميركية دعما للقضية الفلسطينية ولغزة واعتراضا على الابادة التي ترتكبها اسرائيل على مدى اكثر من مئتي يوم، مهم جدا على مستوى القضية الفلسطينية واحقاق الحق الفلسطيني وكسر الكثير من المحرمات و أضافت أن العدو الاسرائيلي تفوق على نفسه في الاجرام والتوحش والمجتمع الدولي تفوق على نفسه ايضا نفاقًا وكذباً تجاه كل ما رفعه من شعارات حقوق الانسان وقيم العدالة والمساواة".

وعرضت عز الدين للتشريعات التي يعمل عليها في لجنة المرأة والطفل النيابية، لافتة الى ان "الهدف هو استكمال البنية التحتية التشريعية التي تنصف المرأة وتزيل عنها كل اشكال التمييز وتمنع كل اشكال العنف مثل قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل ليشمل العمل المرن وغيرها من القوانين التي اقرت او التي لا تزال قيد البحث والنقاش".

وشددت على ان "المقاربة التي تحكم هذا العمل هي مقاربة مجتمعية تولي قضايا الاسرة اهمية واولوية داعية الى اعتماد المنهج التشاركي من اجل مواجهة التحديات ذات الصلة".