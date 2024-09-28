أشعلت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن كشفت عن تعرضها لمحاولة تحرش. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني خرجت في مقطع فيديو تابعه الآلاف سردت من خلاله الواقعة. وذكرت مونيكا روبرت, أن سائق تاكسي مصري عاكسها وحاول التحرش بها أثناء ركوبها معه في أحد مشاويرها بالقاهرة. https://www.facebook.com/reel/3864812657093640 وأكدت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أن السائق ظل يعاكسها بالأسئلة عن جنسيتها ويتابعها بالنظرات المريبة عبر “المرآة”. وواصلت: السائق تمادى في معاكسته وحاول التحرش عبر وضع يده على رجلي من الخلف أثناء رجوعه بالسيارة للوراء, فبدلاً من أن يرجع باستخدام “المرآة” (رجع الخلف وخاتي يده في رجلي من وراء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني مونيكا روبرت تحكي قصتها مع سائق تاكسي بالقاهرة حاول التحرش بها (راجع الخلف وخاتي يده في رجلي من وراء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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