بحبة الغلة.. شاب يتخلص من حياته بقرية "الجديدة" في الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تخلص شاب من حياته، اليوم الإثنين، بتناول أقراص الغلال السامة، بقرية " الجديدة" التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول "س. ش.م" 25 عامًا، من قرية "الجديدة" بمركز الداخلة، إلى مستشفى الداخلة العام، مصاب بالتسمم وفي حالة صحية سيئة، وقد توفي بقسم العناية المركزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.