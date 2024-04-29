الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترحات الحوار بشأن الصراع الأوكراني، في عام 2022.



وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أظهرت بالفعل احترامها للقانون الدولي وبادرت إلى إبرام اتفاقية مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة هي التي أجبرت (فلاديمير) زيلينسكي، على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا".

ولفتت زاخاروفا إلى أن بلينكن، لا يريد أن يتذكر أن حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا، هما اللتان تجاهلتا عمدا، كأعضاء في صيغة "نورماندي"، الحل القانوني الدولي للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي.

من جهة أخرى زأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، مددت ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض البنوك والكيانات الاقتصادية الروسية، حتى الأول من نوفمبر 2024.

قال نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف، إن "فكرة إنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب جدية.

وذكر ريابكوف في مؤتمر صحفي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أنه "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي، من بين أمور أخرى، على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي يضع نظاما أساسيا مشتركا، ودراسة معدل الخصم، كاحتمالات للاقتراض من البنك المركزي من قبل بنوك الدول المشاركة".

وأعرب عن ثقته في أنه "سيتم وضع خطة عملية ومرضية للأطراف، وفي الوقت نفسه جريئة للغاية ومبتكرة للغاية في هذا المجال، وفي مستقبل لا يتم حسابه بالسنوات والعقود، ولكن بشكل أسرع بكثير".

