الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة تكساس وتعتقل العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت شرطة ولاية تكساس، وهي مزودة بمعدات ثقيلة شبه عسكرية، جامعة تكساس في أوستن، بعد ظهر يوم الإثنين، من أجل تفكيك مخيم طلابي تضامني مع فلسطين.



وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين في الموقع، مما أدى إلى تصعيد التوترات التي بدأت يوم الأربعاء عندما سعت حركة الاحتجاج المتضامنة مع فلسطين إلى إقامة معسكر في “ساوث مول”، مباشرة أسفل برج UT، الذي يضم إدارة الحرم الجامعي.



واتخذ رئيس جامعة تكساس في أوستن، جاي هارتزل، موقفًا متشددًا بشكل ملحوظ تجاه الاحتجاجات، التي اندلعت بالجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أثار رد فعل عنيفًا بين مئات أعضاء هيئة التدريس الذين تحركوا لإجراء تصويت بحجب الثقة سعيًا لإقالته.



واعتقلت شرطة الولاية عشرات المتظاهرين يوم الأربعاء.



وشهد يوم الخميس احتجاجات متجددة، ولكن لم يكن هناك أي اعتقالات في ذلك اليوم، لكن يوم الإثنين، اندلعت التوترات مرة أخرى بعد أن تحرك الطلاب بهدوء ودون سابق إنذار لإدارة الجامعة لإقامة مخيم احتجاجي صغير في ظل البرج.



وأحضر المتظاهرون الخيام والمظلات لحماية أنفسهم من الحرارة الخانقة، وقام طلاب آخرون بحماية المعسكر وربطوا أذرعهم لإبعاد الشرطة.



ووصلت شرطة الولاية في وقت مبكر من بعد الظهر، وبحلول الساعة الثالثة عصرًا، وقف صف من الشرطة يرتدون دروع الوجه والدروع الواقية من الرصاص والهراوات في دائرة حول المعسكر الذي يتقلص ببطء، بينما قام ضباط آخرون – بما في ذلك شرطة الجامعة والمدينة – بسحب العديد من المتظاهرين خارج المخيم.



وصرخ الطلاب في وجه الشرطة وهم يهتفون” نحن مسالمون”و “عار عليكم”، وقالوا ايضاً ” لماذا حضرتم مع معدات مكافحة الشغب، نحن لا نرى أعمال شغب هنا”.



وطالب قادة الاحتجاج من إدارة الجامعة سحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة والشركات الإسرائيلية.



ولاحظت صحيفة “ذا هيل” أن قرار هارتزل باستدعاء شرطة ولاية تكساس إلى الحرم الجامعي الأسبوع الماضي فتح محورًا آخر للجدل – مما أدى إلى نقاش حول ما إذا كان ينبغي لإدارة الحرم الجامعي الاستعانة بسلطات إنفاذ القانون لقمع خطاب الطلاب.



يوم الاثنين، كتب 539 من أعضاء هيئة التدريس أن هارتزل “يعرض الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس للخطر بلا داع. وتم القبض على عشرات الطلاب بسبب تجمعهم السلمي في حرمهم الجامعي.



تم القبض على 57 شخصًا في احتجاج يوم الأربعاء الماضي، لكن المدعين العامين في المدينة أسقطوا جميع التهم ، مشيرين إلى عدم وجود سبب محتمل.



وكتب أعضاء هيئة التدريس أن هارتزل “أظهر أنه لا يستجيب لاهتمامات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب العاجلة. لقد انتهك ثقتنا.”



أعلنت الكلية عن نيتها إجراء تصويت بحجب الثقة ، مما قد يؤدي إلى إقالة هارتزل.



تزامنت احتجاجات الحرم الجامعي – ورسالة أعضاء هيئة التدريس – مع نقطة اشتعال أخرى في سياسة ولاية تكساس: حملة حكومة الولاية ضد برامج التنوع والمساواة والشمول.



في وقت سابق من هذا الشهر، كتب الموظفون في رسالتهم، أن هارتزل “استسلم للضغوط السياسية بإغلاق” مكتب DEI بالجامعة، على الرغم من حجته بأن المكتب كان ممتثلًا لقانون الولاية.



وكتبت هيئة التدريس: “تم طرد ما لا يقل عن أربعين موظفًا – معظمهم من النساء والأشخاص الملونين – بعد العمل الجاد للامتثال لـ SB 17 بناءً على طلب الرئيس”.



وأشار بيان الجامعة كذلك إلى أنه “يُعتقد أن غالبية المتظاهرين لا ينتمون إلى الجامعة. وأضافوا أن الجامعة تلقت يوم السبت تهديدات واسعة النطاق عبر الإنترنت من مجموعة تنظم احتجاج اليوم.



وفي بيان بعد ظهر يوم الإثنين، قال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، الذي واجه رد فعل عنيف من التقدميين بسبب اعتقالات يوم الأربعاء – لسكان تكساس إنه “لن يُسمح بإقامة معسكرات”.



المصدر: القدس العربي