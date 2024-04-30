طلب وزير الدّاخليّة الفرنسي جيرالد دارمانان، تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدَي الصّعود (9 أيّار المقبل) والعنصرة (19 أيّار).
وأكّد في برقيّة، أنّ "استمرار التوتّرات القويّة على المستوى الدّولي"، خصوًصا الحرب في قطاع غزة، يتطلّب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحيّة، مشيرًا إلى أنّه سيتعيّن تأمين أكثر المواقع حساسيّة، من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.
وكانت قد رفعت فرنسا مستوى التّحذير في إطار خطّة الحماية الأمنيّة "فيجيبيرات- Vigipirate"، إلى أعلى مستوى، بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو في 22 آذار الماضي، أدّى إلى سقوط 144 قتيلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية فرنسا طلب تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال عيدَي الصعود والعنصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.