أكّد وزارة الخارجية الصينية، أنّ حركتَي "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين التقيتا لإجراء محادثات في العاصمة الصينية بكين، وذلك بهدف تعزيز المصالحة الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنّ "وفدَي فتح وحماس عبّرا عن رغبة سياسيّة في تحقيق مصالحة من خلال الحوار، كما اتفقا على "مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية بأقرب وقت".
في تصريخ سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، "أننا ندعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وندعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين: محادثات بين "حماس" و"فتح" في بكين واتفاق على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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