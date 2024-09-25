بوليتيكو: خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن كيفية التعامل مع حزب الله

افاد موقع "بوليتيكو" بأن خلافا وقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن كيفية التعامل مع حزب الله، مشيرا الى ان "الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله أشعلت جدلا داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بالإحباط والقلق من ارتفاع عدد القتلى في لبنان"، مشيرا الى ان "المسؤولين يعتقدون أن تصحيح الوضع سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا".