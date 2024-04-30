الخزانة الأميركية: نسمح بإجراء معاملات مع البنوك الروسية في قطاع الطاقة حتى تشرين الثاني

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن "الولايات المتحدة الأميركية، مددت ترخيصا يسمح للشركات الأميركية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض البنوك والكيانات الاقتصادية الروسية، حتى الأول من تشرين الثاني 2024".

وذكر وزارة، في بيان، أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مرخص بها، حتى 1 نوفمبر 2024".

وحددت الوزارة، عددا من البنوك الروسية المرخص بالتعامل معها، كما شمل أيضًا إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

وكانت قد حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن "النمو الاقتصادي الأميركي من غير المرجح أن يستمر".