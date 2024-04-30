القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه اثنتين من مدمراتنا في البحر الأحمر

أعلنت "​القيادة المركزية الأميركية​"، أنّ "في 29 نيسان 2024، بين السّاعة 10:00 صباحًا والسّاعة 5:20 عصرًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران، ثلاثة صورايخ باليستيّة مضادّة للسّفن، وثلاث طائرات مسيّرة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في ​اليمن​، نحو منطقة ​البحر الأحمر​ باتجاه سفينة "سيكلاديز- Cyclades"، وهي سفينة مملكوه لليونان وترفع علم مالطا"، لافتةً إلى أنّ "التّقارير الأوّليّة تشير إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار، وقد واصلت السّفينة إبحارها".

وكشفت في بيان، أنّ "في وفت سابق السّاعة 7:49 صباحًا، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة في تدمير طائرة بدون طيّار كانت تحلّق فوق المناطق الّتي يسيطر عليها الحوثيون على مسار رحلة باتجاه المدمّرتَين "USS Philippine Sea and" و"USS Laboon" في البحر الأحمر"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وأوضحت القيادة أنّه "تمّ تحديد أنّ الطّائرة بدون طيار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة والتّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا لسفن الولايات المتّحدة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".