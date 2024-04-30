وزير النفط الإيراني: النفط هذا العام سيشهد قفزة في الإنتاج وسيكون لدينا زيادة في إنتاج الغاز

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن "النفط الإيراني هذا العام سيشهد قفزة في الإنتاج، كما سيكون لدينا زيادة في إنتاج الغاز وسيتم إضافة 6 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات وسيتم إضافة 50 ألف برميل إلى الطاقة التكريرية للنفط في البلاد".

وكانت قد ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "إيران تصدر كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الـ 6 الماضية، مما يمنح اقتصادها 35 مليار دولار سنويًا حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية تشديد العقوبات ردًا على هجومها على إسرائيل".

وحسبما نقلت الصحيفة عن شركة "فورتيكسا" للبيانات، باعت طهران ما متوسطه 1.56 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2018.