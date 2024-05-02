وفاة مواطن جراء انقلاب "بيك أب" كان يقوده على أوتوستراد القديسين في سمارجبيل

قضى المواطن ن. ط. من مواليد بلدة دريا، بعد انقلاب سيارة "بيك آب" كان يقودها نزولا على أوتوستراد القديسين في سمارجبيل باتجاه جسر المدفون.

وفي التفاصيل، عطلا طرأ على "البيك آب" لأكثر من مرة فحاول سائقه معالجة العطل، قبل أن تخرج الشاحنة عن مسارها وتصطدم بسيارة وتنزلق تحت الطريق.

وحاول عناصر الصليب الاحمر إنقاذه ونقله إلى المستشفى ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.