شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بكلية القادة: إسرائيل هى جيش له دولة وليست دولة لها جيش والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الهجمات التى يقوم بها الحوثيون أصابت إسرائيل بالقلق، حيث إن الحرب طالت مدتها وإسرائيل لا تفضل الحروب الطويلة.

وأشار فى كلمته خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "اتساع بؤر الصراع الإقليمى فى المنطقة" أن إسرائيل هى جيش له دولة وليست دولة لها جيش، والدليل على ذلك نظام التجنيد لديهم الذى يبدأ إلزاميا من سن الثامنة عشر ثم ينتقل بعد انتهاء مدته إلى الاحتياط لمدة 50 عامًا، مشددا أن الحرب العالمية رغم بشاعتها لم تشهد ويلات ما قام به رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو من جرائم فى غزة.

ولفت أن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت التقدير بدعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، والآن تلهث أمريكا الآن وراء هدنة لكنها تفشل فى التوصل إليها.