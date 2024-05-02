وزير الخارجية البريطاني: أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال زيارة إلى كييف، إن أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة بريطانية "أوكرانيا لديها هذا الحق" في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأسلحة قدمتها لها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الجيش الروسي يكشف أن المساعدات الغربية لن تمنعه من الانتصار في الحرب

أقام الجيش الروسي في موسكو، معرض للدبابات والمعدات العسكرية الغربية التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا، حيث أكد الجيش الروسي إن المعرض يكشف أن المساعدات الغربية لن تمنعه من الانتصار في الحرب.

وفي عطلة عيد العمال في أجواء مشمسة اليوم الأربعاء، اصطفت طوابير طويلة من الناس عند مدخل المعرض الذي يحمل اسم "غنائم الجيش الروسي"، والذي يقام خارج متحف يعرض انتصارات الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "التاريخ يعيد نفسه"، مضيفة أن الاتحاد السوفيتي عرض في عام 1943 دبابات ومعدات كان قد غنمها من الجيش الألماني.

وقالت الوزارة "القوة مصدرها الواقع. كان الحال كذلك دائما سواء اليوم أو في عام 1945. تُظهر غنائم الحرب قوتنا. كلما زاد عددها، كلما كنا أقوى". وتوقعت الوزارة انتصار روسيا فيما وصفته رسميا "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأضاف البيان "لن تغير أي معدات عسكرية غربية الوضع في ساحة المعركة".

ويقول نقاد غربيون وأوكرانيون إن الكثير من العتاد العسكري الروسي قديم أو عفا عليه الزمن، وإن المكاسب الروسية في ساحة القتال تحققت بسبب العدد الهائل للقوات والخسائر البشرية الكبيرة. ورغم أن الجانبين لا يكشفان عن عدد القتلى والجرحى، فمن الواضح أنهما تكبدا خسائر فادحة.

بينما أُقيم العرض، الذي يتضمن دبابات أميركية وألمانية وفرنسية تم تزويد أوكرانيا بها، بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لكييف وبعد تقدم روسيا بشكل سريع وتدريجي في شرق أوكرانيا في وقت تشكو فيه قوات كييف من نقص في الذخيرة والقوات.

وبالإضافة إلى الدبابات، تعرض موسكو مركبات مدرعة بريطانية وأسترالية تم اغتنامها في أوكرانيا فضلا عن معدات عسكرية مصنوعة في تركيا والسويد والنمسا وفنلندا وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك.

كما ذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي أن نجم العرض كان دبابة قتالية أميركية من طراز إم.وان أبرامز، وأضافت أن القوات الروسية استولت عليها في شرق أوكرانيا باستخدام صاروخ موجه وطائرات مسيرة انتحارية.