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الصين تطلق صاروخاً لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض

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واس- ونتشانغ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم بنجاح، صاروخاً لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا ـ بياناً عن إدارة الفضاء الصينية ، أن الصاروخ الناقل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" نفذ بنجاح عملية إيصال المسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

عينات القمر

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم خلالها نقل حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض، وقد تستغرق المهمة 53 يومًا.
ويجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، لتكون مهمته هي الأولى من نوعها في التاريخ البشري
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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