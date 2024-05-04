لا يمكن أن ننسى أن هذا الرئيس رفع العلم المصري على طابا .. في مثل هذا اليوم ولد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

الشارقة - اميمة ياسر - يوافق اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي ولد في 4 مايو عام 1928 بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لأسرة متوسطة.

في السطور التالية أبرز محطات حياة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي ولد بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية وعاش فيه حتى أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان.

والتحق مبارك، ضابطًا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي.

وتدرج "مبارك"، في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسره برفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر.

وسافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965 م).

وأصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.

وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية، وعُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967 م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رُقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972 م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.

وقاد مبارك، القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981 م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978 م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب، وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.

وفي 14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981 م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 م. وفي 26 يناير 1982 انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي.

لا يمكن أن ننسى أن هذا الرئيس

وفي العام الماضي علق الإعلامي مصطفى بكري على ذكرى ميلاد مبارك ، حيث قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم الموافق الرابع من مايو تحل ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مضيفا «منذ أيام كنا نحتفل بعيد تحرير سيناء ولا يمكن أن ننسى أن هذا الرئيس رفع العلم المصري على آخر قطعة حررناها من يد المغتصب الصهيوني في طابا».

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، «تحرير طابا كان ثمرة كفاح حرب أكتوبر التي شارك فيها مبارك».

وأضاف: «التاريخ لا يُنسى بأي حال من الأحوال، ومن الموضوعية التأكيد دوما على دور الرئيس مبارك في حرب أكتوبر، التي كان فيها قائدا للقوت الجوية، وأبلى فيها دفاعا عن الوطن وسعيا لتحرير الأرض».