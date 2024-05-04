إعلام إسرائيلي: إصابة جندي من وحدة "اليمام" خلال العملية العسكرية في طولكرم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن "إصابة جندي إسرائيلي من وحدة اليمام خلال الـعملية العسكرية في طولكرم ونقله إلى المستشفى".

وكانت قد انسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية، إثر عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، قتلت خلالها عددًا من المسلّحين الفلسطينيين بعد اشتباكات عنيفة.

وذكرت قناة "الجزيرة"، أنّ "قوات الاحتلال انتشلت جثة من تحت أنقاض منزل هدمته بعد أن تحصن به المقاومون في دير الغصون واحتجزتها"، وأشارت إلى "انتشال جثمان آخر مقطوع الرأس"، في حين أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال انتشلت جثتين أيضًا.