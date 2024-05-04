الداخلية: القبض على المتهمين بسرقة هاتف مراسل فلسطيني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بسرقة مراسل إحدى القنوات الأجنبية في منطقة مصر الجديدة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض مراسل بإحدى القنوات الأجنبية ـ فلسطيني ـ لسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هاربًا.

دلت التحريات وجمع المعلومات على تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحدهما "دون لوحات معدنية".

اعترف المتهمان ببيع الهاتف المحمول لعميلهما عاطل- له معلومات جنائية "سيئ النية" تم ضبطه وأرشد عن الهاتف.

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين بسرقة هاتف الصحفي الفلسطيني أنس النجار 4 أيام على ذمة التحقيقات.