ابوظبي - سيف اليزيد - فوز صادق خان بولاية ثالثة في رئاسة بلدية لندن

فاز صادق خان، مرشح حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم السبت، بولاية ثالثة لبلدية العاصمة لندن على حساب حزب المحافظين الحاكم.

وتفوق حان، بفارق كبير، على منافسته المحافظة سوزان هول، بعد إعلان كل مناطق العاصمة نتائجها في الانتخابات المحلية.

وتعهد خان (53 عاما)، ببناء المزيد من المساكن الاجتماعية والعمل مع حكومة حزب العمال في المستقبل على دعم إمكانيات الشرطة.

ودُعي الناخبون للتصويت في انتخابات تشريعية فرعية فاز بها حزب العمال وتزامنت مع اقتراع لتجديد بعض المسؤولين المحليين في إنكلترا وويلز وفي 11 بلدية.

وأظهرت النتائج فوز حزب العمال بأكثر من 180 مقعدا ورئاسة 8 مجالس محلية إضافية، فيما خسر المحافظون نحو 470 مقعدا و10 مجالس محلية على الأقل.

وتعزز المكاسب الكبيرة، التي حققتها المعارضة العمالية، فرص تولي زعيمها كير ستارمر رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ستارمر، اليوم السبت في مانسفيلد في إيست ميدلاندز حيث احتفل بانتخاب العمالية كلير وارد رئيسة للبلدية "اليوم، نحتفل ببداية صفحة تُطوى، وهي إحدى الخطوات الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية".

ودافع رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يسعى إلى توحيد صفوف المحافظين، من جانبه، اليوم السبت، عن سياسته، خصوصا تلك المتعلقة بخطته لترحيل المهاجرين إلى رواندا وخفض الضرائب.

وقال إن "حزب العمال لم يفز في الأماكن التي قالوا إنهم سيفوزون فيها" للحصول على الأغلبية عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً في مقال نُشر في صحيفة التلغراف أن "المحافظين وحدهم لديهم خطة" للبلاد.

إلى جانب لندن، تُعلن اليوم السبت نتائج ستة انتخابات محلية أخرى في مدن كبرى، من بينها مانشستر وليفربول.