وصول شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند البطريركي

وصلت شعلة النور المقدس الذي فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، إلى دير سيدة البلمند البطريركي، حيث كان في استقبالها النائب أديب عبد المسيح وحشد من المؤمنين.

وحمل الشعلة التي ستوزع على كل كنائس الكورة وأديارها، من مطار بيروت إلى دير سيدة البلمند، الأرشمندريت جورج يعقوب يرافقه رئيس جامعة البلمند الياس ورّاق.

ويأتي ذلك بعد أن وصلت إلى مطار بيروت الدولي شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس لتوزّع على كنائس لبنان.

وكانت الصلاة على شعلة النور المقدس رفعت في المطار من الكهنة ورجال دين رافقوا الشعلة.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ونابلس وجنين، ومن ثمّ إلى الأردن قبل نقل شعلة النور المقدس إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 م. وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.