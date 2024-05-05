شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 55 قتيلًا جراء الأمطار وأكثر من 70 في عداد المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات وانهيارات

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في ولاية ريو جراندي دو سول، بأقصى جنوب البرازيل اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى مقتل 55 شخصًا على الأقل، في حين لا يزال مصير العشرات غير معلوم.وذكر الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول، أن 74 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرًا إلى نزح أكثر من 69 ألفا من الولاية المتاخمة لأوروجواي والأرجنتين، والتي تضرر أكثر من نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة جراء العواصف المصاحبة للأمطار.وقالت السلطات المحلية إنها تحقق الآن فيما إذا كانت سبع حالات وفاة أخرى مرتبطة بالعواصف بعد أن ذكرت في وقت سابق أن إجمالي عدد القتلى وصل إلى أكثر من 55.ودمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مناطق بالولاية، وتسببت العاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.وقالت السلطات إن سدا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضا لخطر الانهيار.وفي بورتو أليجري، عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، فاضت المياه على ضفتي نهر جوايبا ما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه.وأعلن مطار بورتو أليجري الدولي وقف جميع الرحلات الجوية لأجل غير مسمى.وقال إدواردو ليتشي حاكم الولاية للصحفيين مساء أمس الجمعة إن عدد القتلى ما زال مرشحا للزيادة.