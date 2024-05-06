هيكتور حجار: فلتفتح أوروبا باب الهجرة الموسمية للسوريين بدل اللبنانيين وكان يمكننا تأمين شروط أفضل بالمشاورات مع اوروبا

اشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الى ان "هناك إعادة توزيع للأموال الآتية من الإتحاد الأوروبي، وهي ليست فقط للبنانيين كما أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بل للنازحين أيضاً"، واردف "فلتفتح أوروبا باب الهجرة الموسمية للسوريين بدل اللبنانيين".
ولفت حجار في تصريح تلفزيوني، الى ان المشكلة هي تظهير هبة المليار يورو وموضوع التأشيرات للهجرة الموسمية والعمل في أوروبا وكأنه إنتصار"، واعتبر بانه "كان يمكننا تأمين شروط أفضل للبنانيين والسوريين عبر هذه المشاورات".
واردف "فليتحرك كل الناس كلّ من موقعه عوضاً عن الإكتفاء بالتصاريح، ولتكن تحركاتنا بعيدة عن العنف، ورسالتي لميقاتي "مش هيك بتندار الأمور المصيريّة، هذه وصمة عار على تاريخ لبنان".
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