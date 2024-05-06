ذكرت معلومات "الجديد" بان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث أكد له عدم وجود صفقة في ملف النازحين السوريين، وأطلعه على حيثات الاجتماع مع المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: ميقاتي أجرى اتصالا بالراعي حيث أكد له عدم وجود صفقة في ملف النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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