15 قتيلا بمخيمات للنازحين في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف أربعة مخيمات للنازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 15 قتيلاً، بحسب ما قالته السلطات، أمس. وقال بيتر كيرموامي الحاكم العسكري لإقليم نورث كيفو: إن 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون عقب وقوع انفجارات. وقال مدير المخيمات موسى نجايابارينزي لوسائل الإعلام: إن مخيمات لوشاجالا وايلوهيم وريجو كيباك في منطقة موجونجا، بالقرب من مدينة جوما الواقعة بشرق الكونغو، تعرضت للهجوم. وقال متحدث باسم القوات المسلحة في الكونغو، بإقليم نورث كيفو: إن مقاتلين من ميليشيا «ام 23» هاجموا المخيمات عقب أن دمر الجيش مخزن أسلحة وذخيرة للمتمردين. ورفضت الميليشيا هذه الاتهامات. وقال نجايابارينزي: إن قصف المخيمات أعقبته انتفاضة السكان الذين أقاموا الحواجز في الشوارع. وتدخل الجنود لاستعادة النظام.

ويُذكر أن أكثر من 250 ألف شخص فروا من القتال بين مقاتلي ميليشيا «ام 23» وقوات حكومة الكونغو منذ شهر ديسمبر الماضي. وتتهم كينشاسا أطرافاً إقليمية بدعم الجماعة المتمردة، التي تسيطر على مناطق كبيرة من إقليم نورث كيفو الغني بالموارد، بما فيها مناجم كولتان القيمة.