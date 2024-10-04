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رئيس الدولة: الإمارات مجتمع الإنسانية والتكافل

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الأمهات الحاضنات. 

ورحب سموه بالأمهات خلال استقبالهن في قصر البحر في أبوظبي، معرباً سموه عن شكره وتقديره لمبادراتهن الإنسانية الطيبة في احتضان هؤلاء الأطفال، ودمجهم في المجتمع، وتوفير حياة أسرية ونفسية واجتماعية صحية لهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأكد سموه أن احتضانهن هؤلاء الأطفال يجسد الشعور بالمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أنهن يمثلن قدوة لغيرهن في تعزيز قيم العطاء والإنسانية والتكافل الاجتماعي الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات. 

وشدد سموه على دعم الدولة للأفراد والجهات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع في تحمل المسؤولية تجاههم من خلال احتضانهم، وتوفير حياة أسرية لهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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