رفح.. استشهاد 19 فلسطينياً بينهم أطفال رضع في غارات إسرائيلية وحشية



أعلن مسعفون، الأحد، استشهاد 19 فلسطينياً، بينهم أطفال رضع، من عائلتين في مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة.



وأفادت فرق الدفاع المدني أنّ “حصيلة الشهداء في رفح وصلت الى 16 شهيداً. 7 شهداء من استهداف عائلة العطار و9 شهداء من استهداف عائلة قشطة”.



وأكّدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن الهجومين وقعا في “مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح”.



واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.



وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.



وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



(وكالات)