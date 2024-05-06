اجتياح رفح .. جيش الاحتلال يطالب المدنين بالإخلاء الفوري

ياسر رشاد - القاهرة - دعا قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، وسط جو من القلق الذي يعم بين النازحين الفلسطينيين المتكدسين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى وقع التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة.

اجتياح رفح

كما وجهت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية المدنيين للانتقال إلى ما يطلق عليها "منطقة إنسانية موسعة" في المواصي وخان يونس.

في سياق متصل حذر متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس، اليوم الاثنين، نازحي رفح من التوجه نحو مدينة غزة، مؤكداً أنها ما زالت منطقة قتال خطيرة.

كما نبههم من الرجوع شمالا من وادي غزة، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يضع إطارا زمنيا لعملية إخلاء رفح وسيجري "تقييمات عملياتية"، وفق قوله. وأضاف أن عملية الإخلاء من شرق المدينة تشمل نحو 100 ألف شخص.

رغم ذلك لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً حتى اللحظة بدء عملية اجتياح رفح.