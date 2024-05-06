مصدر رفيع المستوى يكشف حقيقة غلق معبر رفح البري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر رفيع المستوى، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

معلومات مهمة حول معبر رفح:

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.

وفي وقت سابق، أكد كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن 19 مصابًا و36 مرافقًا وصلوا إلى معبر رفح البري لتلقي العلاج، بالإضافة إلى دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات غاز و4 سولار.

وأضاف رجب أنه تم إغلاق معبر كرم أبوسالم اليوم، السبت؛ لأنه عطلة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تدخل أي شاحنات من المساعدات عبر هذا المعبر، وذلك استمرارًا لعرقلة دخول الشاحنات من جانب سلطات الاحتلال.

وأشار إلى أنه من المنتظر عودة الشاحنات من معبر رفح بعد تفريغ حمولتها، مؤكدًا أن مصر تدعم فلسطين على المستويين السياسي والإنساني، وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و654 شهيدًا

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ211 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفًا و654 شهيدًا، و77 ألفًا و908 إصابات.

ونوهت الوزارة إلى أنه لا زال هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.