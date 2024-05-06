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أمطار وفيضانات تودي بحياة 14 شخصاً في باكستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان وفاة 14 شخصاً بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية. وقال المتحدث باسم الهيئة جنان سايق إنه نتيجة الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليما، تدمر 140 منزلا سكنيا كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.

وأضاف: "خلال الأيام  الثلاثة الماضية، وبسبب الأمطار، توفى 14 مواطنا، وفقد شخص. كما تضرر 140 منزلاً بصورة كاملة أو جزئية". كما أعلن محمد أشرف المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أن بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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