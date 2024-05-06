حماس: هنية استعرض مع أمير قطر الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار بغزة

ذكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استعرض مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "الإجراءات المطلوبة" لضمان تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار.

واعلنت حماس في وقت سابق إنها قبلت اقتراحا من وسطاء مصريين وقطريين بعد محادثات استمرت لأسابيع بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للقتال وعودة الرهائن إلى إسرائيل.