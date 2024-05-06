ذكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استعرض مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "الإجراءات المطلوبة" لضمان تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار.
واعلنت حماس في وقت سابق إنها قبلت اقتراحا من وسطاء مصريين وقطريين بعد محادثات استمرت لأسابيع بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للقتال وعودة الرهائن إلى إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: هنية استعرض مع أمير قطر الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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