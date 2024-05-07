مسؤول إسرائيلي: افتتاح الميناء الأمريكي المؤقت للمساعدات بغزة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، افتتاح الرصيف البحري الأمريكي العائم للمساعدات قبالة قطاع غزة غدا، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في بيان عاجل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت توقف بناء الرصيف العائم قبالة سواحل غزة بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت، أن شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للجنود العاملين على إكمال الرصيف، موضحة أن نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لميناء أسدود.

وأكدت أنه سيتم مواصلة إكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد.