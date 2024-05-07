بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "لا أحد يمكن أن يُسمح له بالعنف في الولايات المتحدة، ودعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات"، مطالباً كل الأميركيين بأن "يظلّوا موحدين ضد معاداة السامية والكراهية".
وأكد أن "إدارتي تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من الرهائن في غزة، وأنا أقول للجالية اليهودية أنتم لستم وحدكم وأشعر بمخاوفكم"، معتبراً أن "الحرية حق مقدس لكن لا يمكن أن نسمح بوجود خطاب للكراهية في الجامعات سواء ضد اليهود أو أي طرف آخر".
وأضاف "الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ، وحماس ارتكبت أفعالا رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدا".
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