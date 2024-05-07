تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بين البحيرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي رافد 45 الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقال "بدر" إن المحافظة سعت للحصول على موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج الطريق بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية قصوى كطريق حيوي يربط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأضاف السكرتير العام أن فوز محافظة البحيرة بمبادرة حوافز تميز الأداء، أسهم في زيادة الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي ستوجه لصالح رفع كفاءة طريق رافد 45.

ووجه، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال.