مدير "سي.آي.إيه" يعود إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن هدنة غزة

افاد مصدر مطلع ومصادر بمطار القاهرة الدولي لـ "رويترز" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز عاد إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى هدنة واتفاق للاسرى في قطاع غزة.

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