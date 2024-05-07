بسبب العملية العسكرية في مدينة رفـ ـح .. يديعوت أحرونوت : مصر قد تقلص العلاقات الدبلوماسية مع إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - ذكر المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسـ ـرائيلية ليئور بن آري أن مصر قد تقلص العلاقات الدبلوماسية مع إسـ ـرائيل خلال الأيام المقبلة بسبب العملية العسكرية في مدينة رفـ ـح.

وأشار المحلل الإسـ ـرائيلي إلى أن القاهرة حاولت في الأيام الأخيرة إضفاء أجواء إيجابية على محادثات التفاوض من أجل التوصل لاتفاق تهدئة ينهي الحـ ـرب المستـ ـعرة منذ سبعة شهور.

وأضاف أن مصر ترى أن سيطرة إسـ ـرائيل على رفح يشكل خطرا على أمنها القومي، سواء بسبب التهـ ـجير المحتمل إلى أراضيها أو بسبب تواجد القوات الإسـ ـرائيلية على الحدود بين مصر وغـ ـزة، وهو ما تعتبره مصر انتهـ ـاكا لاتفاق السلام.

وأشار بن أري إلى أنه، حسب مصادر، ليس لدى مصر مصلحة في قطع علاقاتها مع إسـ ـرائيل، لكن هناك خطوات أخرى يمكنها اتخاذها.