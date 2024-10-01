الجيش الاسرائيلي يوجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

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وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، وإلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية: الليلكي، حارة حريك وبرج البراجنة.
وتابع قائلا: "أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله، ولذلك سوف يعمل الجيش ضدها بقوة، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني فورًا وبالابتداء عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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