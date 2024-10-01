الجيش الاسرائيلي يوجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، و‏إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية: الليلكي، حارة حريك وبرج البراجنة.

وتابع قائلا: "‏أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله، ولذلك سوف يعمل الجيش ضدها بقوة، ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني فورًا وبالابتداء عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".