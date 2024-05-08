الخارجية الفلسطينية: اعتراف البهاما بفلسطين قرار منسجم مع الحقوق المشروعة للشعب

ياسر رشاد - القاهرة - فلسطين..في خطوة مبشرة للدولة الفلسطينية وشعبها، زادت عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وأخرهم جزر البهاما، حيث رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت وزارة الخارجية اعتراف البهاما بفلسطين قرارًا مهمًا منسجمًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وقالت:"تأتي اهمية هذا القرار في اطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

كما أشادت الخارجية في بيانها، بمواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث اصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على اقامة علاقات دبلوماسية معها على اسس الاحترام والاعتراف المتبادل.

فيما دعت بقيت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي، وأن تستند إلى الارادة الشعبية والشرعية الدولية في انصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الارض، وفقًا لما نقلته "وفا".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.