الأمين العام للجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي الوقوف بجوار لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة العربية مع لبنان، مطالبًا المجتمع الدولي الوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها خاصة تلك التي تستهدف الخليج 365 المدنية.

وأدان أبو الغيط بحسب بيان للجامعة اليوم، سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان التي أسقطت جراءها المئات، وخلفت نحو مليون نازح، مؤكدًا أن استباحة سيادة لبنان على هذا النحو قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.

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