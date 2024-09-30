تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن التغيير المتوقع في تصميم Pixel 9a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير إصدارها المتوسط القادم Pixel 9a، ولقد أوضحت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد التغييرات المرتقبة في تصميم هذا الإصدار.

تحرص جوجل على إضافة تغيير جديد في تصميم كل إصدار جديد من هواتفها الذكية، كما تسعى عملاق البحث لجلب تغييرات ملحوظة في التصميم لا تقتصر على خفض سماكة الحواف، أو تنحيف الهاتف.

ولقد قدمت جوجل سلسلة Pixel 9 منذ فترة قصيرة للأسواق، والآن تخطط الشركة لإطلاق إصدارها المتوسط Pixel 9a للأسواق.

وتؤكد النسريبات المصورة على أن إصدار Pixel 9a القادم يأتي بتصميم يختلف عن الإصدارات المميزة من سلسلة Pixel 9.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر OnLeaks و AndroidHeadlines، أن هاتف Pixel 9a يأتي بعد إصدار الشركة السابق Pixel 8a الذي كان أحد أفضل الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية هذا العام.

وتؤكد الصور على أن هاتف Pixel 9a يأتي دون شريط الكاميرة المميز للإصدار السابق، كما يجمع هذا الإصدار بين مواصفات Pixel 9 وPixel 9 Pro Fold، أيضاً تظهر وحدة الكاميرة بتصميم غير بارز في الجهة الخلفية، كما يأتي الفلاش إلى جانب وحدة الكاميرة.

من جانب أخر لن يطرأ تغيير على تصميم حواف الهاتف القادم، حيث يتميز بزوايا مستديرة، مع فتحة للكاميرة الأمامية في الشاشة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الموعد المتوقع لكشف النقاب عن هاتف Pixel 9a سيكون في شهر مايو من عام 2025 المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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