الحاج: هناك مناطق آمنة في سوريا بإمكان النازحين العودة إليها

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أنّ "الوضع في سوريا هادئ وهناك مناطق آمنة وبإمكان السوريين العودة إليها"، معتبرًا أنّه "لدينا وجود سوري في لبنان "لا لجوء ولا نزوح" وعلى البلديات القيام بواجباتها لناحية هذا الموضوع".

ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إل بي سي أي"، إلى "أننا نذكر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) أنّ هناك مذكرة موقعة مع الأمن العام تنص على طريقة التعاطي مع أي طالب لجوء وعليها احترامها"، وقال: "عدد كبير من السوريين يذهب إلى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري تدير بعض هذه المعابر، وليست مشكلتنا إذا كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين".

وأشار الحاج إلى "أننا نقوم بجولات على رؤساء الأجهزة الأمنية للتعاون مع البلديات في مسألة النازحين السوريين، واجتماعنا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون كان جيدًا وطالب فيه المعنيين القيام بأدوارهم".

وكشف أنّ "الداتا التي استلمها الأمن العام من "UNHCR" لم تكن واضحة ولا يُمكن استخدامها في شيء، وهذا أمر خطير"، مضيفًا "نتابع مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري، ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة".