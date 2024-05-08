مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال واعتقال 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينيُا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف رفح الفلسطينية ، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.

ودعت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا" - لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذرت الوزارة، من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الشرطة الهولندية تعتقل 50 متظاهرا مؤيدا لفلسطين بجامعة أوتريخت

أنهت الشرطة الهولندية احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين في جامعة أوتريخت، واعتقلت حوالي 50 متظاهرا بعد منتصف الليلة الماضية، كما شهد حرم جامعة أمستردام احتجاجا مماثلا دون تدخل من السلطات.

وفي أوتريخت، احتل المتظاهرون فناء مكتبة الجامعة مساء ونصبوا الخيام والحواجز وطالبوا جامعة أوتريخت بالتحدث علنا عن الوضع في غزة وقطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، بحسب صحيفة إن إل تايمز الهولندية.

وبحلول المساء، بقي حوالي 150 متظاهرا، وأمرتهم السلطات بالمغادرة، فاستجاب بعضهم.. وبعد منتصف الليل، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين الخمسين المتبقين .

وفي أمستردام، تجمع آلاف المتظاهرين في روترسايلاند، حيث وقع احتجاج آخر أمس الأول الاثنين، وانتقلوا عبر وسط المدينة لاحتلال بينينجاستهويس، أحد المواقع الرئيسية لجامعة أمستردام.. وشوهدت الشرطة وهي تستخدم الهراوات ضد المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة حوالي 140 متظاهرا في المظاهرة التي جرت في روترسايلاند خلال الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.